ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਲੈਣ ਫਿਰੌਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ: ਟਿਕੈਤ
ਜ਼ੀਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : October 4, 2025 at 9:13 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੇ ਰਸਦ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜੀ ਸਭਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਦਦ
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਉਥੇ ਲੋੜ ਜਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤ, ਆਪਣਾ ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਰ ਜੋ ਟੁੱਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਪੱਧਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਤਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾ ਮੰਗਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਧਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਆਇਤ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।