ETV Bharat / state

ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੀਪ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ - FARMER BUILT A SHOP IN JEEP

farmer is earning lot of profit in less expenses ( ETV Bharat )