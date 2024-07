ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਵਜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਲਾਏ ਘੱਟੀਆ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ - Beating the child by the teacher

ETV Bharat / state

ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਵਜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਲਾਏ ਘੱਟੀਆ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ - Beating the child by the teacher

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Jul 7, 2024, 9:33 AM IST