ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਅ ਰਿਹਾ ਏਜੰਟ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ !

ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਅ ਰਿਹਾ ਏਜੰਟ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ !
ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਨੇ UK ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : September 19, 2025 at 7:51 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ' ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
'ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ'
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੇਬੱਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਾਲੇ ਭੱਵਿਖ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਮੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੈਪੁਰ ਆਜਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।-ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ,ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਿਤਾ
'ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਤੀਰਾ'
ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਪੱੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੁੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਠੱਗ ਲੋਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।