ਡੀਏਪੀ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਗਾ, ਲੱਗੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਡੀਏਪੀ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਗਾ, ਲੱਗੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : September 19, 2025 at 11:16 AM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਮਨਚੰਦਾ ਦਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਪਿਆਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ
ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਕਜ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, "ਇਸ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ: ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।