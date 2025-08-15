ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 79 ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਅ, ਸਾਲ 1919 'ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀੜਤ ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ
ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਾੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਜੋਂ ਮਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਜੋਂ ਮਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਕਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖੁਨੀ ਸਾਕੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2025 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ,ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੱਕ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੈਰ-ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਤ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।