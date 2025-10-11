‘ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ’, ETT ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

‘ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ’, ETT ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਿੜਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : October 11, 2025 at 6:09 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ 180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਥੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2016 ਦੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੰਡਾਂਗੇ ਪੋਸਟਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਪਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿੜਬਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਥੇ ਘਰ-ਘਰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੜਬਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"
ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ
ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਖਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਟੇਬਲ ਟਾੱਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।"
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ
ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ 2016 ਤੋਂ ਸਕੇਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।"