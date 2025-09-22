ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ।
Published : September 22, 2025 at 10:52 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਕਤ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਉਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਾਂ ਵਿਖੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਕੇ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।"
ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ,ਪਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਲੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੰਦਨ ਯੋਗ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਔਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।