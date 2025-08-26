ਬਠਿੰਡਾ: ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੂਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੀਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨੀਯਮ
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1.53 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
'ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ'
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸੀਪੀਡੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀਏ ਆਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'
ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੀਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਏਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੀਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ 15 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
- ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਮੇਰੀ/ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਮੇਰੀ/ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ/750 ਵਰਗ ਫੁਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ/ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
- ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ/ਵੈਟ ਐਕਟ 2005/ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ/ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੀਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਊਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ।