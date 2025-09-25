ETV Bharat / state

ਆਖ਼ਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰਿਆ 8 ਸਾਲਾ ਅਭਿਜੋਤ, CM ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਅਭਿਜੋਤ ਨੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

8 ਸਾਲਾਂ ਅਭਿਜੋਤ ਦੀ ਮੌਤ
8 ਸਾਲਾਂ ਅਭਿਜੋਤ ਦੀ ਮੌਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2025 at 5:15 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਦਾਦੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 8 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਅਭਿਜੋਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਬਸ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੱਦ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਅਭਿਜੋਤ ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲੋ।"

Eight year old Abhijot from Ajnala who suffering from kidney disease died
ਅਭਿਜੋਤ ਦੀ ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਗਿਆ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਅਭਿਜੋਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਭਿਜੋਤ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਭਿਜੋਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।"

Eight year old Abhijot from Ajnala who suffering from kidney disease died
ਅਭਿਜੋਤ ਦੀ ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ੳਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਅਭਿਜੋਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ।" ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਜੋਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਸੀ।

ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਸਕਿਊ

ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਅਭਿਜੋਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ (@XBhagwantMann)

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਜਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

