ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ, ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

FAZILKA FLOOD IMPACT
ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਥਿੰਦ): ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਵਿਖੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ (ETV BHARAT)

'ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ'

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Fazilka flood
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ (ETV BHARAT)

'ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ'

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਜੋ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁੱਦ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁੱਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

RELIEF CAMPS
ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ (ETV BHARAT)

'ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ'

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ 30 ਤੋਂ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Education
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ (ETV BHARAT)

'ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਥ'

ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ,'ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

