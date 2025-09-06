ETV Bharat / state

GST 'ਚ ਵਾਧਾ: ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2025 at 10:33 PM IST

5 Min Read

ਬਠਿੰਡਾ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਣੇ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮਾਰ
ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮਾਰ (Etv Bharat)

ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਉਥੇ ਹੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 350 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (Etv Bharat)

ਭੱਠਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੈਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।"

ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਨ
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਨ (Etv Bharat)

ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਭੱਠਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ50 ਤੋਂ 60 ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ।- ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਬਠਿੰਡਾ

ਭੱਠੇ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ 60 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਠਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ 2700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਭੱਠਾ 50 ਤੋਂ 60 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Etv Bharat)

ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਇੱਟ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (Etv Bharat)

ਕੋਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਿਜ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਾਤੂ ਭਗਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।- ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕੋਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 3700 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 185 ਰੂਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਜੋੜ ਕੇ 4285 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੈਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 666 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 4300 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ, ਧਾਤੂ ਭਗਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

