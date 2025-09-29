ETV Bharat / state

ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਹੱਥ ਡਰੋਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ, ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ AI ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ! ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰੇਅ, ਆਪਰੇਟਰ ਮਹਿਲਾ।

Drone pilot Training
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਨਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ AI ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ 'ਉਮੀਦ' ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 'ਉਮੀਦ' ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ?

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਉਮੀਦ' ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ 15 ਮਿੰਟ ‘ਚ 2 ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

Drone pilot Training
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 'ਉਮੀਦ' ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ETV Bharat)

ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ?

ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਉਮੀਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ" ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 300 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'

ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਦੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਮੀਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਲਫ ਗਰੁੱਪ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣ। "

ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, "ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।"

