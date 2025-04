ਡਾਕਟਰ ਆਰਐਸ ਨੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਲਗਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 35 ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰੱਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਡਾ. ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੇਨਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਖੁਦ ਪੋੜੀ ਲਾ ਕੇ 22 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਜਪਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਾ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੋਂ ਲੜ-ਝਗੜ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਖੀ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈ ਦਰਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ (This Time Will Also Passed), ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ।

- ਡਾ. ਆਰਐਸ ਨੰਦਾ, ਸਕਿਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ