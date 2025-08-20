ETV Bharat / state

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਡੁੱਬੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ - FLOODS IN PUNJAB

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 4:33 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਸਕਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਝੰਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ (ETV Bharat)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਡੀਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਨਿਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੈਂਡੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਗਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੂਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। - ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੰਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤਿੰਨ ਪਾਸੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾੜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾੜ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਟੋਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।''

