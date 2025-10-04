20 ਜਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਕਦੋਂ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ? ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ ਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੋ

20 ਜਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਕਦੋਂ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ? ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ ਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁੱਭ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ ਤੇ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਤਰੀਕ।
Published : October 4, 2025 at 12:43 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਠਿੰਡਾ: ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਵਾਲੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤਰੀ ਯੁਕਤ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ 20 ਜਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ?
ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਰ ਉਦੈਕਾਲ ਤਿਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਮਾਵੱਸਿਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3:45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.55 ਤੱਕ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.55 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਤਿਨ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਪ੍ਰਦੋਸ਼ਕਾਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"20 ਅਕਤੂਬਰ,2025 ਰਾਤ 3:45 ਵਜੇ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ 5:55 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵਾਤੀ ਨਕਛਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ। 21 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨਕਛਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
- ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਡਿਤ
ਪੂਜਾ ਲਈ ਮੁਹੂਰਤ
ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਚਾਰ ਚੋਗੜੀਆ ਮੁਹੂਰਤ ਸਵੇਰੇ 9:25 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਲਾਭ ਚੋਗੜੀ ਸਵੇਰੇ 10:48 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:12 ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਗੜੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:11 ਤੋਂ 12:34 ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਤੋਂ 2:34 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਸ਼ਾਮ 7:22 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 6:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10:12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 12:59 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਹੂਰਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਗੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣ, ਉਪਰੰਤ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਡਿਤ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਸਿਹਰੇ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਥੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਵਾਲੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਤੁਰਦਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਤਿਕ ਅਮਾਵੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਘੜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਤਿਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿਥੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ ਲਈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। - ਪੰਡਿਤ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਠਿੰਡਾ
ਧਨਤੇਰਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਧਨਤੇਰਸ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਬਰਤਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ-ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਲਈ ਮੰਗਲਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਝਾੜੂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਵਪਾਰੀ ਗਗਨ ਧਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਨ, ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਊਲਰੀ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 18 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।