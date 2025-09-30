ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਬਣਾਇਆ ਮਰਹੂਮ MLA ਗੋਗੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖਬਰ...
Published : September 30, 2025 at 7:02 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਤਭਰੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ (Sculpture Artist) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦਾ ਬੁੱਤ
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਗੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਾਪ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਮਾਨ
ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਰਹੂਮ ਗੋਗੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣਿਆ ਸਸਪੈਂਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਟਿਸਟ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।