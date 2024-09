ETV Bharat / state

ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ... - New look of Deputy Commissioner

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 51 seconds ago

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ... ( ETV Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਰੂਪਨਗਰ) )