ਇੱਥੇ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਮਨਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : October 1, 2025 at 2:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 120 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਵੀ 80 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯਤਨ
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੋਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਟ ਸਪੋਰਟ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਕਟਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਡੇਂਗੂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੰਬੜਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੋਗਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਇਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਲਾਜ
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜੋ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਚਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ।