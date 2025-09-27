ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਉੱਠੀ ਖਸ-ਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੱਢੀ ਰੈਲੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : September 27, 2025 at 6:26 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੀਏਯੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਸ-ਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਸ-ਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖਸ-ਖਸ
ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।'
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਸ-ਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਸ-ਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖਸ-ਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਾਹੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਸ-ਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।- ਮੈਂਬਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਬਿਆਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਆਮਦਨ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।