Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਸਕਾਰ - DEATH OF ARMY JAWAN

ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

DEATH OF RINKU SINGH
ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2025 at 7:04 PM IST

3 Min Read

ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ 55 ਇੰਜਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੰਕਰੀਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਟੇਰਿੰਗ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਸਕਾਰ (ETV BHARAT)


'ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗੀ ਯਾਦ'

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ 55 ਇੰਜਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ–ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। - ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ

'ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਸਕਾਰ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਦੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੌਲਦਾਰ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। 80 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ (ETV BHARAT)

'ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, '7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜੱਦ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਰਚੁਰੀ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਓ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਐੱਸਐੱਮਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿੱਜ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।'

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਫਰਿੱਜ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਛੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿਅਸਤ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਈਐੱਮਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰਖਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।- ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ,ਐੱਸਐੱਮਓ

ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ 55 ਇੰਜਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੰਕਰੀਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਟੇਰਿੰਗ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਸਕਾਰ (ETV BHARAT)


'ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗੀ ਯਾਦ'

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ 55 ਇੰਜਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ–ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। - ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ

'ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਸਕਾਰ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਦੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੌਲਦਾਰ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। 80 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ (ETV BHARAT)

'ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, '7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜੱਦ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਰਚੁਰੀ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਓ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਐੱਸਐੱਮਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿੱਜ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।'

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਫਰਿੱਜ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਛੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿਅਸਤ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਈਐੱਮਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰਖਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।- ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ,ਐੱਸਐੱਮਓ

For All Latest Updates

TAGGED:

ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤਪਿੰਡ ਨਮੋਲDEATH OF RINKU SINGHSANGRUR NEWSDEATH OF ARMY JAWAN

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

EPFO ਵੱਲੋਂ UAN ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾਲ ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.