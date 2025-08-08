Essay Contest 2025

ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਨੂੰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, 69 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕ - PUNJABI WITH D K SAINI

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਣੀ 1100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ...

PUNJABI AUDIOBOOKS BY DK SAINI
PUNJABI AUDIOBOOKS BY DK SAINI (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 8, 2025 at 8:53 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਬਾਦ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ, ਨਾਵਲ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 1100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਵਿਦ ਡੀ ਕੇ ਸੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦੋ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ।

ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Etv Bharat)

ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਾਰਤਕ, ਜੀਵਨੀਆਂ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਕਾਵ ਸਹਿਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਫਰਨਾਮੇ, ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਰੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 205 ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ (Etv Bharat)

ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ

ਡੀਕੇ ਸੈਣੀ ਐਮ. ਏ. ਬੀ ਐਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 32 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਮੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂ ਟਿਉਬ ਤੇ 2 ਚੈਨਲ ਹਨ। ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਬਾਏ ਡੀਕੇ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਸਟੋਰੀ ਬਾਏ ਡੀਕੇ ਸੈਣੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਡੀ ਕੇ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ (Etv Bharat)

2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪਲੋਡ

ਡੀ. ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 1100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।

ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਨੂੰਨ (Etv Bharat)

1100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਡੀਓ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਇਟ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਕੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਜਰੂਰ ਬਣਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 250 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ 500 ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 1100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।

ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਨੂੰਨ (Etv Bharat)
ਉਪਲਧੀਆਂ (Etv Bharat)

1100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਾਰਤਕ, ਜੀਵਨੀਆ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਕਾਵ ਸਹਿਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਫਰਨਾਮੇ, ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਰੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 205 ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।

Punjabi with D K Saini
ਡੀ ਕੇ ਸੈਣੀ (Etv Bharat)
69 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇਕ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਵਾਈਆ ਵੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਸਾਇਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

