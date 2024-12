ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਖ਼ਾਸ ਅਵਾਰਡ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ (Danish Mahajan of Pathankot brought glory to the area, received a special award from the President)