ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ - BEAS RIVER FLOOD

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Beas River broke
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ (Etv Bharat)
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਆਹਲੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ।

ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਯਤਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਏ ਹਰੇ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੇ 2023 ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ।

'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ 2023 ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡ ਵਰਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰੇਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੇਤ ਭਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।"

ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ 16 ਪਿੰਡ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਊਪੁਰ ਜਾਦੀਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਟਾਪੂ ਵਰਗੇ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 16 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਦਦ

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇੜਲੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਤ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿਨ ਭਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।"

