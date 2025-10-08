ETV Bharat / state

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 8, 2025 at 4:23 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮੂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਣਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ, ਕੌਣ ਮਾਈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਪਾਓਂ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉੱਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਹੌਂਸਲੇ ਉੱਚੇ ਰੱਖੋ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇੰਚ ਹੋਰ ਵਧੋਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਚੇਤ ਰਹੋ।

