ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਮਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਖਮ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਖਰਚਣਗੇ। ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਲਝਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੰਗ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ – ਅੱਜ ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਉਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਓ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰੋ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅੱਜ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗਾ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁਭਾਵਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਤਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤਰਕੀਬ ਉਦੋਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ' ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।