ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : October 5, 2025 at 4:16 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆਸਾਨ, ਚਿੰਤਾਮੁਕਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਝੁਕੋਗੇ। ਇਹ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋਗੇ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਮ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂੰਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਓਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕੰਜੂਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।