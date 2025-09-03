ETV Bharat / state

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣ ਖਾਸ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ - AAJ DA RASHIFAL

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 3, 2025 at 4:05 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਖੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਓ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਓਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਚੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਪਾਓਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਤੇਜਕ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਹਾਉ ਟੂ ਵਿਨ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪੀਪਲ' ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਜਿਸ ਵੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਜੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਾਲਾ ਪਰਫਿਊਮ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

