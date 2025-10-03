ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਮਾੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਮਾੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : October 3, 2025 at 6:26 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋਗੇ। ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ, ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸੌਦੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਜੋ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆ-ਦਿਲ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਸਜੀਲਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ — ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੋਖੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਤੇਜਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੁੱਲੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠੋਗੇ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਓਗੇ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇਗੀ।