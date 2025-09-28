ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : September 28, 2025 at 3:59 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਤੇਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ — ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਟੀਚੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੋਗੇ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੰਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਗੇ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਸਨਕੀ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਪਸ਼ੱਪ, ਮਜ਼ਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਨੀਰਹਿਤ ਫਲਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ, ਸ਼ਾਂਤ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਾਓਗੇ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਓਗੇ। ਜਦਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓਗੇ। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਕੂਲਨਸ਼ੀਲ ਰਵਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਖਿਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਓ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੌਧਿਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।