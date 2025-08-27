ETV Bharat / state

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਭ,ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ - AAJ DA RASHIFAL

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 27, 2025 at 3:40 AM IST

3 Min Read

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਤਕਨੀਕ, ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਸਲ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੰਬੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤੋਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਸੀਮਾ (ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਟਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਲਗਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਡੂੰਘਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲਓ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਦਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਸਲਾਹ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ਰਤਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਲੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਤਕਨੀਕ, ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਸਲ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੰਬੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤੋਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਸੀਮਾ (ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਟਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਲਗਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਡੂੰਘਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲਓ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਦਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਸਲਾਹ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ਰਤਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਲੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲDAILY HOROSCOPETODAY RASHIFALRASHIFAL 27 AUGUSTAAJ DA RASHIFAL

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ! ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ! ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.