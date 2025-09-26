ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੱਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੱਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : September 26, 2025 at 4:43 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਜ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਭਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੋਨੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਨਾ ਉਤੇਜਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥਕਾਵਟ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ। ਫੇਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਚੁਣੋਗੇ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਅੱਜ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਐਨੀ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਆਤਮ-ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ — ਤੁਸੀਂ ਬੌਸ ਹੋ — ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਮਾਹਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਓਗੇ।