ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 3:50 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਖੈਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉੱਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਜਾਉਣ, ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼-ਦਿਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਿੱਤਰ ਪੱਖ ਕਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋਣ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ, ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਥਕਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ/ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ, ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟਜ਼ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

