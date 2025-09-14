ETV Bharat / state

ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਕੌਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2025 at 3:47 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋਗੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਆਤਮਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਨੂਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਓਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੁੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਯਕੀਨਨ ਵਧੇਗੀ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ – ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਿਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੌਕ ਮਾਰਕਿਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਟ-ਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸਹਿਕਰਮੀ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ - ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋਖਿਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

