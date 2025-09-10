ETV Bharat / state

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2025 at 3:53 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਭਾਵੁਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਉਦਾਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਜ 'ਤੇ ਪਏ ਭੋਜਨ, ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੱਟਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋਗੇ ਲੜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਭਰਿਆ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜ, ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ, ਵਪਾਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋਗੇ; ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਓਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਛਿਤ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਅਣਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ; ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਬੈਠੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਗਰੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੀਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੌਸ਼ਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਦਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀਆਂ ਪਾਓਗੇ।

