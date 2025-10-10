ਵਿਛੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਵੇਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat / state

ਵਿਛੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਵੇਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 10, 2025

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੋਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੌਪਿੰਗ (ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ) ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਕੀ ਪਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਓਗੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਓ ਜੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੂਠੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਲਾਈਟਜ਼, ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ! ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਕਰਮਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਓ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋਗੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰੀਫਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਰਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਖੰਡੇ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣੋਗੇ।

