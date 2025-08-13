ETV Bharat / state

ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਮਾੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ - AAJ DA RASHIFAL

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 13, 2025 at 4:12 AM IST

3 Min Read

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਯੋਗ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਭਾਵ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲਗਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਕਵਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਟਿੱਡੇ ਅਤੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੋਗੇ। ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉੱਤਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੋਝ ਭਰਿਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੇਗੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਿੜੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਯੋਗ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਭਾਵ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲਗਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਕਵਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਟਿੱਡੇ ਅਤੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੋਗੇ। ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉੱਤਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੋਝ ਭਰਿਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੇਗੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਿੜੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲTODAY RASHIFALDAILY HOROSCOPE10 AUGUST RASHIFALAAJ DA RASHIFAL

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪੁੰਗਰੀ ਕਣਕ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ...

ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਖੁੰਬਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ...

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.