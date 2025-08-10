Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ - AAJ DA RASHIFAL

Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2025 at 3:57 AM IST

3 Min Read

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਿਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਵਈਆ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਉੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ - ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ - ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਓਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸੋਚੋਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ।

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਿਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਵਈਆ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਉੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ - ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ - ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਓਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸੋਚੋਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲTODAY RASHIFALDAILY HOROSCOPERASHIFAL 10 AUGUSTAAJ DA RASHIFAL

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ?

ਗਿੱਲ, ਪੰਤ, ਰਾਹੁਲ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

EXPLAINER:ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫੰਡ? ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.