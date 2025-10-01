ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Today Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : October 1, 2025 at 3:39 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ 'ਤੇ ਊਰਜਾ, ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦੇਖੇਗਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਖਮ ਲਓਗੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਾ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਿਤਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਉਤੇਜਕ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿਓ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੇਗੀ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਪਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਖੋਜਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੋ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੱਖ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬੀਤੇਗੀ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਓਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਖਾਲੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਟਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗੋਗੇ।