ETV Bharat / state

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ: ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝੇ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਲਵਿਸ਼, ਕੋਮਲ ਬੋਲੀ- ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਿਸ

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਬਰਾਤ

ABHISHEK SISTER KOMAL MARRIAGE
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 2:25 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇਗੀ। ਕੋਮਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਵਿਸ ਓਬਰਾਏ ਨਾਲ 'ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ' ਲਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਫੈਸਟਿਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਾੜਾ ਲਵਿਸ਼ ਓਬਰਾਇ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਢੋਲ-ਨਗਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾੜੇ ਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕਾਨਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾੜੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਨਿਆਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾੜੇ ਲਵਿਸ਼ ਓਬਰਾਇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।”



ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਿਤ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਵਿਸ਼ ਓਬਰਾਇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲਵਿਸ਼ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ (ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।


Last Updated : October 3, 2025 at 2:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹABHISHEK SHARMA SISTER MARRIAGEKOMAL AND LAVISH MARRIAGEABHISHEK SHARMA SISTER WEDDINGABHISHEK SISTER KOMAL MARRIAGE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

Samsung Galaxy Tab A11+ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ DeX ਸਪੋਰਟ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.