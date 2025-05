ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ - "ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ" - DEMANDS CHEAPER LIQUOR IN PUNJAB

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ( Etv Bharat )

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ (Etv Bharat) ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮਪੀ ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।"

