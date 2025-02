ETV Bharat / state

"ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮੱਕੀ 'ਤੇ MSP" ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ - MSP ON MAIZE CROP FOR TWO YEARS

ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Feb 23, 2025, 5:46 PM IST | Updated : Feb 23, 2025, 5:57 PM IST

ਮੌੜ ਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ (ETV Bharat)

Last Updated : Feb 23, 2025, 5:57 PM IST