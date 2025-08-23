ETV Bharat / state

ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਵਲੀਨ ਹੋਏ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭੀੜ - JASWINDER BHALLA CREMATION

ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Jaswinder Bhalla Cremation
ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਵਲੀਨ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 23, 2025 at 10:05 PM IST

3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ "ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ" ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਵਲੀਨ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ (Etv Bharat)

‘ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ’

ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲੜੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਵਲੀਨ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।"

ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਵਲੀਨ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ (Etv Bharat)

ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਸਨ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ" ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ "ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ" ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ 420 ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 1994 ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ "ਛਣਕਟਾ" ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਛਤਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਛਣਕਟਾ ਲੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਭੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ "ਜੀਜਾ ਜੀ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦ ਲਿਖਦੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ।

