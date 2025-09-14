ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਜਾਗੀ ਉਮੀਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : September 14, 2025 at 9:11 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ।
'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ'
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 20-25% ਫਸਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾ ਖ਼ਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'
'ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ'
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।'
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ'
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣ।