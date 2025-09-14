ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਜਾਗੀ ਉਮੀਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Machine harvesting crops
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2025 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ (ETV BHARAT)

'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ'

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 20-25% ਫਸਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾ ਖ਼ਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

COMBINE HARVESTERS
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨ (ETV BHARAT)

'ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ'

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।'

Paddy harvesting machine
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀ ਮਸ਼ੀਨ (ETV BHARAT)

'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ'
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣ।


Machine harvesting crops
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ETV BHARAT)

For All Latest Updates

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹCOMBINE HARVESTERSUPAMRITSAR FARMERSMACHINE HARVESTING CROPS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ: ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ? ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

Flipkart ਅਤੇ Amazon ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ ਸੇਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਫ਼ਰ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.