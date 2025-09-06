ETV Bharat / state

8 ਸਾਲਾ ਅਭਿਜੋਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 8 ਸਾਲਾ ਅਭਿਜੋਤ ਦੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ।

KIDNEY DISEASE 8 YEAR OLD CHILD
8 ਸਾਲਾ ਅਭਿਜੋਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2025 at 10:22 PM IST

3 Min Read

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ-ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ।

ਅਭਿਜੋਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਅਭੀਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਭਿਜੋਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਭਿਜੋਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਅਭਿਜੋਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਭੀਜੋਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

8 ਸਾਲਾ ਅਭਿਜੋਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰੀ ਇਲਾਜ (ETV Bharat)

ਸੀਐਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਜੋਤ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅਭੀਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

KIDNEY DISEASE 8 YEAR OLD CHILD
ਸੀਐਮ ਦੇ ਯਤਨਾ ਨਾਲ ਅਭਿਜੋਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ (ETV Bharat)

ਅਭਿਜੋਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਭਿਜੋਤ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਭਿਜੋਤ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

KIDNEY DISEASE 8 YEAR OLD CHILD
ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਅਭਿਜੋਤ (ETV Bharat)

''ਅਭੀਜੋਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘਰ ਤੇ ਖੇਤ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 15–20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਜੋਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।''- ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਚੀ

KIDNEY DISEASE 8 YEAR OLD CHILD
ਅਭਿਜੋਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ (ETV Bharat)

ਅਭਿਜੋਤ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

KIDNEY DISEASE 8 YEAR OLD CHILD
ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ (ETV Bharat)

ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀਨੀਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''

KIDNEY DISEASE 8 YEAR OLD CHILD
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹਸਪਤਾਲ (ETV Bharat)


ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਭਿਜੋਤ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

