ਹੜ੍ਹ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ

ਹੜ੍ਹ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ।

CM Bhagwant Mann will meet the Pritpal Singh hanspal
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2025 at 10:57 AM IST

Updated : September 11, 2025 at 11:56 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ-ਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ 100 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਹੜ੍ਹ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ (ETV Bharat)

ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ- ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ

ਇਹ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੰਸਪਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਸਪਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਦਦ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ- ਹਲੀਮੀਆਂ, ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਰਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਬੁੱਝੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ।

- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੰਸਪਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। (ETV Bharat)

ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ?

ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

