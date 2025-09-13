ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : September 13, 2025 at 3:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2300 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2300 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਛੱਪੜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ 2300 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏਗੀ। 506 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
550 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਿਆਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 550 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 713 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਜਾਨਵਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਫਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਮ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।" - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ
- ਪਾਣੀ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ
- 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ 2,300 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ JCB, ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੇਬਰ
- ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ Fogging, ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ
- ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ
- 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
- 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, NGO ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੱਦਾ
- 713 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।