'ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ' ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ।

CM Bhagwant Mann distributed compensation cheques to 631 farmers
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 631 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ (CM Bhagwant Mann YouTube)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 13, 2025 at 3:13 PM IST

4 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 631 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੀ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਰੁਪਏ, 37 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

32 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਜਗਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 32 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅਜੇ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

631 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ 631 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ 52 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਚੋਂ 3ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਸਲਾਂ ਲਈ,ਜਦਕਿ 73.50 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ।'

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਰੀਫ

ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਬੱਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'25-25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੈੱਕ ਦੇਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ'

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ੍ਹ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਮੁੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 25-25, 37-37, 72-72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੁ 'ਤੇ ਤੰਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੁ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ 9 ਤੋਂ 5 ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਟੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੂਟਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।'

ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨਜੀਓਜ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇੱਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਹਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

