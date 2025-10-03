ETV Bharat / state

ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਲੇਸ਼! MP ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Punjab Congress Leader
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2025 at 9:32 AM IST

3 Min Read
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।

ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ “ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ” ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇੰਚਾਰਜ।

ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Etv Bharat)

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀਪੀ

ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ? ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

Dr. Dharamvira Gandhi
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੋਸਟ (@FBDrDharamviraGandhi)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੋਸਟ, ਅਹੁਦੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ (ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ) ਦੇਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

