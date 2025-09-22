ETV Bharat / state

'ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਖਿੱਚਿਆ', ਮਹਿਲਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।

Clash between Patiala police and farmers
ਮਹਿਲਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 22, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read
ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖਦਾ ਦੇਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਈ ਆਹਮੋ -ਸਾਹਮਣੇ (Etv bharat)

ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਧਰਨਾ

ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਪੰਕਜ ਪੱਪੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਪੱਪੂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਮਹਿਲਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੂੜਾ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ। ਡਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਕਜ ਪੱਪੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ।”

ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੋਰਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪPUNJAB POLICE VS FARMERDSP MANDEEP KAUR CHEEMAFARMER PROTEST AGAINST GOVERMENTFARMER POLICE CLASH

